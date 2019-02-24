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Maçın ardından

- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: - "(Hakem Arda Kardeşler) Bu arkadaşımızın benimle ve çalıştırdığım takımlarla geçmişten bu yana bir sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Hakem hatalarının sonucu direkt olarak belirlediği maçlar oynuyoruz"- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"Son 10 dakikanın haricinde galibiyete yakın olan takım bizdik. Bizim için çok önemli bir galibiyet"

24 Şubat 2019 Pazar 20:26
Maçın ardından


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kendilerine desteklemeye gelen taraftarları evlerine mutlu gönderemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırılma maçlarından birinden beklemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını dile getirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kırılma maçları yaptığımız haftalarda oynanabilecek en zor rakiplerden biriydi. Maça iyi başladık. Gole kadar olan zamanda topa daha fazla sahip olduğumuzu, oyunun kontrolünü elinde bulundurduğumuzu kısmen söyleyebilirim. Ama özellikle 3. bölgedeki kreatif oyuncuların eksikliği, maçın daha çok 2. bölgede yapılan pas alışverişleriyle devam etmesi, bizim üretkenliğimizi etkileyen faktörlerdendi. Yediğimiz golden sonra daha çok pozisyon arayan, ancak bunda da başarılı olamayan bir takım görüntüsündeydik. Bu da tabii ki sonuca yansıdı. Hesapta olmayan, beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Buraya kadar gelen ve bizleri her zaman olduğu gibi çok iyi destekleyen taraftarlarımızı evlerine mutlu bir şekilde göndermek isterdik ama olmadı. Kırılma maçlarında, özellikle iç sahada oynadığımız müsabakalarda yaşadığımız kayıplar, avantaj elde etmemize engel oldu. Görünen tabloda ilk 5 için son haftaya kadar iddiamızı sonuna kadar sürdüreceğiz."


- Hakem Arda Kardeşler'e tepki


Kocaman, hakem hatalarından canlarının yanmaya devam ettiğini belirterek, "VAR'ın da işin içinde olduğu oyunun güzelleşeceği yere daha da kötüye gitmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum." diye konuştu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik sert ifadeler kullanan Kocaman, şöyle konuştu:

"Kendisi istikbal vaat eden bir gençti. Ancak son zamanlardaki görüntüsü hiç de iyi bir ruh hali içerisinde olmadığını gösteriyor. Babası bizim dönemimizin futbolcusu olan, kardeşi hala aktif futbol yaşantısını sürdüren birinin, saha içerisindeki durumdan daha iyi anlaması gerekiyor. Ama bu arkadaş benim çalıştığım takımlara karşı farklı bir tutum içerisinde gibi görünüyor. Bunun benimle alakasının olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde Skubic'e yapılan bir hareket var. Sırtına basılıyor. Kırmızı kart verirsin veya vermezsin. Sarı kart bile vermedi. Onu bırakın, pozisyonu VAR'da inceleme gereği bile görmedi. Geçen hafta Adis Jahovic'in pozisyonunu gözlerinin önüne getirsin herkes. Oyunun sonlarına doğru Fofana'ya atılan dirsekte maçı devam ettirip, sonrasında faulü veriyor. İlk yarıda Zuta'ya atılan dirsek ve faul var. Karar tam tersi oluyor ve Zuta sarı kart görürken, tehlikeli bir yerden aleyhimize faul atışı veriliyor. Bu arkadaşımızın benimle ve çalıştırdığım takımlarla geçmişten bu yana bir sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Hakem hatalarının sonucu direkt olarak belirlediği maçlar oynuyoruz."


- Karaman: "Bizim için çok önemli bir galibiyet"


İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, zorlu bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Teknik direktör Aykut Kocman'ın geçmişte çalıştırdığı ve başarı kazandığı takımının başında yine yükselişte olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Konyaspor özellikleri olan bir takım. Öte yandan son 8 haftada Kayserispor'a bakıldığında, kendini geliştiren bir seyir izliyor. İki takımı teraziye koyduğumuzda, bazı yönlerden Konyaspor, bazı yönlerden de Kayserispor yukarıda. İlk 45 dakikaya baktığımızda rakibin çok net pozisyonu yok. Biz biraz daha hücumcu oynadık. Son pasları ve defans koşularını iyi yapamadı. Ama Konyaspor her zamanki gibi 11 kişi ile topun arkasına iyi geçen, alan daraltan ve rakibin küçük bir hatasını bekleyen oyununu devam ettirdi."

Oyunun son 10 dakikası haricinde galibiyeti daha fazla hak ettiklerini aktaran Karaman, "Atiker Konyaspor'a bir pozisyonun haricinde fırsat vermedik. Son 10 dakikanın haricinde galibiyete yakın olan takım bizdik. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:26
  1. Atiker Konyaspor
  2. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman
  3. Futbol
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor
  5. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman
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  7. Spor Toto Süper Lig

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