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Maçın ardından

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı zamanda buradan 3 puan alıp play-off potasına girmek istedik, maalesef başaramadık"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa:"Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık"

24 Şubat 2019 Pazar 19:40
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçı kazanıp play-off potasına girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok istekli başladıklarını ancak golü bir türlü bulamadıklarını ifade etti.

Mutlak üç puan hedefiyle çıktıkları maçta berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı zamanda buradan 3 puan alıp play-off potasına girmek istedik, maalesef başaramadık. Maça istekli başladık. Çift santrfor başladık ve bir an önce golü bulmak istedik. Bunun için baskı da yaptık ama olmadı. Gole kadar olan bölümde iyi oynadık diyebiliriz. Yalçın'ın kafası gol olsa çok daha farklı olurdu. Şiddetle puana ihtiyacı olan takıma karşı oynadık, bunun bilincindeydik. İlk yarı gol atmak için çok çalıştık ama başarılı olamadık. Bir türlü istediğimiz golü atamadık. Taraftarımızdan özür diliyorum."


- Çapa: "Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık"


Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakiplerinin maça hızlı başlayacağını düşündüklerini ve buna göre önlem aldıklarını kaydetti.

Takım olarak son maçlarda oldukça güzel performans ortaya koyduklarını belirten Çapa, "Karşılaşma, beklentinin üstünde oynandı. Özellikle rakibin hızlı başlayacağını biliyorduk. İlk yarı girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Öne geçtikten sonra takım olarak iyi oynadık. Genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Yapmamamız gereken bir anda faul yaptık ve penaltı oldu. Gayet güzel oynadık, 4 karşılaşmada 8 puan topladık. İlk devrede yaşadığımız sıkıntılar yüzünden geriden geliyoruz. Sezona böyle başlasaydık ilk ikide olup üst lige çıkardık. Göreceksiniz bu takım hiç kimsenin beklemediği bir noktada sezonu tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:40
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