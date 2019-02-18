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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Pozisyon vermeden iki puan kaybettik"- Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Güzel bir futbol akşamı oldu"

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:50
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Abalı Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, rakiplerine pozisyon vermediklerini ancak iki puan kaybettiklerini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iyi ve tempolu oynadıklarını, siyah-kırmızılı takımın doğru zamanda 1-0 öne geçtiğini kaydetti.

Golün ardından net bir pozisyondan yararlanamadıklarını anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Maçın dönüm noktası orası oldu. Rakibimiz kontratak futbol oynuyor. Tamamen kapanan bir Denizlispor vardı. Yaptığımız bir hatadan maç 1-1 oldu. Ondan sonraki süreç gayet güzeldi. İkinci yarıda daha sakin kalmalıydık. Bugün ilk kez bir arada oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. 3-4 hafta sonra daha iyi bir takım olacağız. Bugünkü oyundan ve mücadeleden mutluyum. Sonuç bizi üzdü. Pozisyon vermeden iki puan kaybettik. 5 maçta hedefimiz 9-10 puandı. Önümüzde 4 maç var. Bu maçlarda 9-10 puan alırsak yarışın içinde oluruz. Geleceği sağlam adımlarla inşa etmek istiyoruz."


- Abalı Denizlispor cephesi


Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İldiz, "Güzel bir futbol akşamı oldu. En ufak bir çirkinlik olmadı. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İlk 30 dakikada istediğimiz gibi oynayamadık. Daha sonra toparlandık. İkinci yarı korakor bir mücadele oldu. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kulandı.


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:50
  1. Abalı Denizlispor
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Fuat Çapa
  5. Yücel İldiz

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