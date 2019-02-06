



MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, galibiyet şansını koruyarak yarı finale gitmek istediklerini söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçtan istedikleri sonucu aldıklarını söyledi.

İyi bir futbolla mücadeleyi kazandıklarını dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"Rövanş maçına 1-0'ın avantajıyla gideceğiz. Orada kolay maç olmayacak. Bu skoru koruyarak tur atlamak istiyoruz. Mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum. Bazı kişiler maçtan önce ilk 11'i gördüğünde 'Böyle 11 oynar mı?' dediler belki ama sahaya kim çıkarsa çıksın ondan beklenen performansı vermeye çalışıyor. Ben ayrıca bu galibiyeti bugün 3 yaşına giren kızım Beren'e armağan etmek istiyorum."

- Kemal Özdeş: "Yarı final hedefimiz devam ediyor"





Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ligin ikinci yarısının ilk maçını yine aynı statta oynadıklarını hatırlattı.

Kupa maçında gol atmanın önemli olduğunu ancak karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldıklarını belirten Özdeş, şunları kaydetti:

"Lig maçına göre değişik kadrolarla maça çıktı. Takımım son ana kadar oldukça iyi mücadele verdi. Bu bizim için önemliydi. Yarı finale kalmak için mücadele edeceğiz ve kendi sahamızda 2 gol atmamız gerekiyor. Bunu yapacak kalitemiz var. Yarı final hedefimiz devam ediyor. Kimin yarı finale kalacağı İzmir'de belli olacak."