



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, "Kazanamadığımız bir süreci yaşıyorduk. Bu süreci bitirmek istiyorduk. Hepimiz iştahlıydık. Kazanamadığımız zaman da bunun stresini yönetmek ayrı bir sonuçtu. Fenerbahçe artık kazandı. Kazanırken galibiyeti hak edecek takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yanal, oyuncularına bulundukları camianın önemini her fırsatta anlattığını aktararak, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum gösterdikleri destekten dolayı. Taraftarın beğenmeme hakkı var ama bizim taraftarımızın stada gelerek burada bulunarak, bizi ne kadar desteklediklerini gördüm. Ben bu mesajı aldım ve teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İslam Slimani'yle yolların ayrılmak üzere olduğunu aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz."

Zaman zaman takımının güvensizlik yaşadığını da anlatan Yanal, "Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe buradan çıkar. Böyle bir takımın böyle bir taraftarı böyle bir maçta tribünleri doldurup alkışlıyorsa Fenerbahçe'nin büyüklüğündendir." diyerek sözlerini tamamladı.







