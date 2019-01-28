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Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"İlk yarıda çizgimizin altında bir oyun ortaya koyduk"

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:35
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ilk yarısında, performanslarının altında bir futbol oynadıklarını söyledi.

Denizli, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşısında geçen perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları kupa maçının olumsuzluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladıklarını, ikinci yarıda dönüş aradıklarını fakat bunu başaramadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda çizgimizin altında bir oyun ortaya koyduk. Tahminlerin gerisinde pas ve pozisyon hatası yaptık. İkinci yarıda bu görüntüyü değiştirmeye çalışan bir takım vardı. Son derece kaliteli, pozitif futbol oynayan ve tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Rakibi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin Kasımpaşa'yı asla Avrupa hedefinden saptırmayacağını aktaran Mustafa Denizli, "Puan farkı mutlaka kapanacak. Bu maçta 3 önemli oyuncumuzun kadroda yer almaması bir handikaptı. Bunlar telafi edilemeyecek kayıplar değil. Mutlaka telafi edeceğiz ve istediğimiz sonuçları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:35
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Maçın ardından
  4. Medipol Başakşehir
  5. Mustafa Denizli

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