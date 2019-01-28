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Maçın ardından

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner:"Taraftar galip gelmemizi ister. Tepkilerinde haklılar mı, haklı oldukları yönler var"- "Transfer tahtası yarın öğlene kadar açılır"

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:26
Maçın ardından


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2-0 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarların verdiği tepkinin doğal olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasında konuşan Başkan Yiğiner, "Taraftar galip gelmemizi ister. Tepkilerinde haklılar mı, haklı oldukları yönler var. Biz 10 yılın borcunu ödeyerek buralara geldik. 10 yıl bizimle oynayan futbolcuların borcu ödenmediği için bu transfer yasağı var. Gönül isterdi ki transfer yasağını 2-3 hafta önce açabilseydik ve yolumuza devam edebilseydik. Ama maalesef olmuyor." ifadelerini kullandı.

Engellemelerin bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, şöyle konuştu:

"Hem engel oluyorlar hem de köstek oluyorlar. Mikserler var içeride, çok fazla karıştırdılar. Giden oyuncuların yerine bizim 7-8 transfer yapmamız lazım. Yeniden bir takım kurup daha güçlü bir şekilde 15 maçımızı değerlendireceğiz. Transfer tahtasının açılması yarına kaldı. Transfer tahtası yarın öğlene kadar açılır. Yarın öğleden sonra gelen futbolcularımızı transfer etmeye başlarız."


- Teknik direktör Kaplan'a sahip çıktı


Mehmet Yiğiner, teknik direktör Mustafa Kaplan'a da sahip çıkarak, "Teknik direktörün elindeki kadro bu. Çok sakatımız var. Giden oyuncular oldu. Tüm suçu ve kabahati teknik direktöre yüklememek lazım. Elinden geleni fazlasıyla yaptı." dedi.

Futbolun bir hata oyunu olduğunu anlatan Yiğiner, "Maçın başında penaltı yaşanmamış olsaydı daha farklı olabilirdi. Takım gol yiyince zor toparlanıyor. Kadro derinliğimiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:26
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