



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, Fenerbahçe karşısında oyuna iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirtti.

Yedikleri erken golden sonra beraberliği yakaladıklarını anlatan Bulut, "Yaptığımız basit hatayla Fenerbahçe yeniden öne geçti. 2. golü atıp aradaki farkı kapatmış olduk ama oyuna genel anlamda baktığımızda sahada istediğimiz futbolu sergileyemedik. Bazı oyuncularımız istediğimiz performansı gösteremedi. Geçen seneden bu yana baktığımızda kovalayan bir takımdık. Bugün kovalanan bir Malatyaspor var. Demek ki orada büyük işler yapıyoruz. Buradan başımız dik ayrılıyoruz." diye konuştu.

Ülker Stadı'nda galip ayrılmak istediklerini ancak futbolda detayların çok önemli olduğunu ve küçük hatalarla kaybettiklerini savunan Bulut, şöyle devam etti:

"Kendimizi her zaman geliştirmek istiyoruz. Defans anlamında iyi işler yaptık ama futbol bundan ibaret değil. Hücum anlamında iyi işler yapmamız lazım. Ufak tefek basit hatalar bizim oyunumuzu kırıyor. O hatalardan dolayı basit goller yiyoruz. Bunu geliştirir ve daha az hata yaparsak bu takım daha iyi yerlere gelecek. Tüm futbolcularımız sahada ne yapması gerektiğini biliyor. Sadece 4-5 oyuncunun performansı iyiyken Fenerbahçe karşısında kazanamazsınız."

Fenerbahçe'den kiraladıkları Barış Alıcı'yla ilgili olarak ise Bulut, "Barış iyi futbolcu. Kendisini iyi geliştirdi ve geliştirmesi gereken bir futbolcu. 3 haftadır aramızda. Bodrum maçında iyi oynadı ama kendisini biraz daha geliştirmesi lazım. Bugün oynamadı ama önümüzde geri kalan maçlarda şans bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Bulut, Adem Büyük'ü kırmızı kart görmesini engellemek için oyundan aldığını da sözlerine ekledi.