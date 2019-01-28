



KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Süleyman Abay'ı tebrik ediyorum. Bu çocukların hakkını da helal etmiyorum ona. Bu genç çocukların buradaki mücadelesinin hakkını hiç kimseye helal etmiyorum." dedi.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına futbolun doğrularını göstermeye çalıştıklarını söyledi.

"Fair play" içerisinde oyuncuların yeteneklerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Öcal, şöyle konuştu:

"Süleyman Abay'ı tebrik ediyorum. Bu çocukların hakkını da helal etmiyorum ona. Bu genç çocukların buradaki mücadelesinin hakkını hiç kimseye helal etmiyorum. Adaleti saha içerisinde sağlayamadığın süre içerisinde bu adaleti maalesef ki futbolcular saha içerisinde sağlamak zorunda kalıyor. Karabük takımını birileri gözden çıkarmış. Buradan Karabüklülere de zamanında bu takımı bir yerlere getiren insanlara da sesleniyorum. Bu takımı terk etmekle bence siz memleketinizi terk ettiniz haberiniz yok."





- Hatayspor cephesi





Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularında gördüğü fiziksel ve mental yorgunluğun kendisini korkuttuğunu, maçta da bunun dönem dönem hissedildiğini ifade etti.

Oyunun istedikleri düzeyde olmadığını dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor dönem dönem mücadelesiyle maça ortak oldu. İkinci yarı yine etkili başlayarak pozisyonlar bulduk ve üstüne rakip eksik kaldı. Bu noktada üçüncü bölgede daha dikkatli olup oyunu erken bitirmeliydik. 1-0'lık skor rakip takımı devamlı oyunun içerisinde tuttu. Son 10 dakikada rakip 2 kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra oyun hem onlar hem bizim için son derece değişik ve konsantrasyon bozucu bir hal aldı. Daha iyi oynamamız gerekirdi. Bunu da yoğun maç trafiğinin fizik ve mental yorgunluğuna bağlıyorum. Denizlispor maçına hazırlanacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı burada unutacağız."