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Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük"- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:"Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik"

24 Ocak 2019 Perşembe 23:31
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenmeleri nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi.

Takımı daha iyi yapacak sonuçlar için hazırlanmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, "Oyuncularımızı lig maçına hazırlamak durumundayız. Bunun için çalışmaya şu andan itibaren başladık. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Transferin bitimine 7 gün kaldı. Yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısına çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- Ersun Yanal soru almadı


Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, açıklamasından sonra basın mensuplarından soru almadı.

Toplantıyı takip eden basın mensuplarının ısrarla soru sorma isteği karşısında Yanal, talepleri kabul etmeyerek, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız." demekle yetindi.

Ersun Yanal'ın basın toplantısı 1 dakika 10 saniye sürdü.


- Taşyürek: "Kulüp tarihine geçtik"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kulüp tarihine geçen bir sonuç elde ettiklerini vurguladı.

Soyunma odasında üzücü bir haber aldıklarını aktaran Taşyürek, şunları söyledi:

"Benden önce burada çalışan İsmet Taşdemir hocamızın kaleci antrenörü (Göksel Gencer) vefat etmiş. Ona ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu belli ve sıkıntıları var. Kupa tutunacak dallarıydı. 1-0'lık avantajımızı ortadan kaldırmak için bütün silahlarını kullanacaklarını biliyorduk. İstediklerimiz saha içinde oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan böyle sonuç almak, kazanmak çok önemli. Kulüp tarihine geçtik."

Fenerbahçe'yi elemelerinin önemine dikkati çeken Taşyürek, "Fenerbahçe galibiyeti, şampiyonluktan da önemliymiş. 40 yıldan beri görüşmediğim dostlarım bile aradı. Çok önemliymiş. Fenerbahçe büyük bir camia. Onlara gönülden bir taraftarlığım da var. Onları en iyi yerlerde görmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:31
  1. ahmet taşyürek
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. rövanş maçı
  6. son 16 turu
  7. SÜPERLİG
  8. Ümraniyespor
  9. Ziraat Türkiye Kupası

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