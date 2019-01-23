



İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen ve adını çeyrek finale yazdıran Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, bu kulvarda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.

Özdeş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hayatını kaybeden Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İki takımın da rotasyon yaparak maça çıktığını kaydeden Özdeş, taraftarlarının da coşkusuyla daha iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Antalya'daki ilk maçta yaptıkları hataları tekrarlamadıklarını belirten Özdeş, "Turu ilk yarıda getirdik. Üçüncü golü attıktan sonra oyun tempomuz düştü. Saha ağırdı, rakibin ve bizim takımın zorlamasına gerek kalmadı. O nedenle son 30 dakika zevk vermedi. Çeyrek finale kaldık. Bundan sonraki tek amacımız, kupada yarı finale kalmak. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Yarından itibaren, ligde hafta sonu Galatasaray'la yapacakları maça hazırlanacaklarını dile getiren Kemal Özdeş, "Çok iyi mücadele ederek iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. İlk yarıda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı evimizde, Trabzonspor'u deplasmanda yenmiştik. Bu galibiyetlerin bir tanesini daha gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü mayıs ayında üst sıralarda olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Korkmaz: "Bireysel hataların önüne geçemiyoruz."





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, tur atlayan Göztepe takımını tebrik ederken, yaptıkları bireysel hatalara dikkati çekti.

Müsabakayla ilgili olarak Korkmaz, "Üç golü de bireysel hatalardan yedik. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Futbolda bunlar var. Önemli olan pozisyon hatası yapmamak. Artık bu müsabaka geride kaldı. Bundan sonra ligde var olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



