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Maçın ardından

- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Rakibin yaptığı bir hatayı değerlendirip, 1-0 öne geçtik"- Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın:"Eskişehirspor'un coşkulu oyununa karşılık veremedik"

09 Aralık 2018 Pazar 22:35
Maçın ardından


ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altay'ı 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, maçın ikinci yarısının kendileri adına olumlu geçtiğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Altay maçının önemini ve değerini bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, karşılaşmanın ilk yarısında girdiklerini pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.

İkinci yarıda oyuncularına sakin olmaları yönünde telkinde bulunduğunu aktaran Çapa, şöyle konuştu:

"İkinci devre bizim adımıza olumlu geçti. Rakibin yaptığı bir hatayı değerlendirip 1-0 öne geçtik. Golden sonra süreç kolay olmadı. İyi direnç gösterdik. İstek ve arzumuz iyiydi. Gelişmekte olan bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bu arkadaşlarla ilk devreyi kapatacağız. Hedeflediğimiz puana ulaştık ancak bu yeterli değil. Takımımızın yaşadığı sıkıntıları anlatmaya gerek yok. Artık birilerinin Eskişehirspor'u sahiplenmesi gerekiyor. Her geçen gün oyuncu kaybediyoruz. Eskişehirspor'u tekrar ayağa kaldırmak için gerekli oluşumlar yapılmıyor. Transfer yasağının kalkacağına inanmıyorum."


- Töraydın: "Karşılık veremedik"


Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, mücadele gücü yüksek bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Eskişehirspor'un coşkulu oynadığını anlatan Töraydın: "Eskişehirspor'un coşkulu oyununa karşılık veremedik. Bireysel hatadan basit bir gol yedik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:35
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