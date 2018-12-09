THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:"Takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi"- "Güzel bir galibiyet oldu"

09 Aralık 2018 Pazar 22:09
Maçın ardından


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi." dedi.

Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kritik bir karşılaşmayı galip tamamladıklarını söyledi.

Takım olarak daha iyi organize olduklarını kaydeden Arslan, "Topun bazen size yardım etmesi gerekiyor. Kaleciden döndü, Bokila tamamladı. Fenerbahçe de şut attı ama olmadı. Futbolda kırılma anları olur. Bazen siz şanslı olursunuz." diye konuştu.

Arslan, Elvis Manu'nun 8 gün idman yapmamasına rağmen oynamak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Aslında takım halinde aile havasına bürünebilmek önemliydi. Bugün onları gördük. Güzel bir galibiyet oldu. Kimseye yaranma derdim yok. Futbola gönül vermiş, futbolda çalışmaya devam eden biri olarak, Türk futbolunun lokomotiflerine saygıda kusur edilmemesi gerekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş onlar bizim taşıyıcımız. Onların olmadığı platform değerli değil. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım."

Göreve ilk geldikleri dönemdeki karamsar tablonun dağıldığını kaydeden Arslan, "Bütünleşmeyi başardık. Bu durum, hedeflerimizi yüksek tutmamızı sağlıyor. İlk yarı ne kadar fazla puan toplarsak, ikinci yarıda opsiyonumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, takımda herkesin fedakarca mücadele ettiğini belirterek, "Bu fedakarlık sonunda güzel bir galibiyet aldık. Bunu bütün sezona yayıp, kötü günlerde de bunu devam ettirmek önemli." şeklinde konuştu.

Devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden Arslan, "Şu anda transferden çok maçlara motive oluyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, kadro dışı bırakılan Ukraynalı oyuncu Yevgen Seleznov'la probleminin bulunmadığını ancak profesyonel anlamda alınan bir karar olduğunu belirten Arslan, "İnşallah güzel bir kulübe gider." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:09
  1. Akhisarspor
  2. Cihat Arslan
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    2. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    3. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    4. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    5. Maçın ardından
    6. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    8. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    9. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    10. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    11. Ayvanın faydaları nelerdir?
    12. Maçın ardından
    13. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    14. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    15. Portakallı tatlı
    16. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    17. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    20. Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe