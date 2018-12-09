



DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, sahada iki takıma yakışan bir mücadele ortaya konulduğunu söyledi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde birinci sırada bulunan Gençlerbirliği ve haftaya ikinci sırada giren Denizlispor'un karşılaşmasının merak edildiğini belirtti.

Statta tribünlerin tamamını doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden İldiz, karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Stratejik bir maçtı, herkesin kendine göre hesabı vardı. Lider buraya geldi, onlar da kazanmak istiyordu. İlk 45 dakika içerisinde özellikle Gençlerbirliği'nin ciddi atakları vardı, tabii ki bizim de kendimize göre stratejimiz vardı, onları savuşturmasını bildik. Devre sonunda net 1-2 pozisyon yakaladık ama Gençlerbirliği ilk yarı daha üstün bir oyun çıkardı. Ancak oyunun ikinci yarısında özellikle 55. dakikadan sonra oyunda hamleler yapmaya başladık kazanma adına ve oyun tamamen bizim lehimize döndü. Çok pozisyon yakaladık, bunları değerlendirmemiz gerekirdi. Her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Birinci ile ikincinin maçında ilk yarıyı rakibimiz, ikinci yarıyı biz üstün oynadık."

İldiz, Gençlerbirliği'ne karşı oyun planının istedikleri şekilde gittiğini ve hamleleri de istedikleri dakikalarda yaptıklarını vurgulayarak, "Oyunu lehimize döndürdük. İstediğimiz pozisyonları da bulduk ama oralarda biraz beceriksizdik. Oyunun galibi olmadı ama birinci ile ikinciye yakışır bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.





- Sözeri: "Sadece gol yoktu"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolun bütün güzelliklerinin hem sahada hem tribünde görüldüğünü belirtti.

Denizli'de özlemle beklenen sahnelerin yaşandığını kaydeden Sözeri, şunları söyledi:

"Hakikaten Denizlispor taraftarlarının ve bizim taraftarlarımızın, takımları beraber çağırmaları... Birisi lider, birisi ardından ikinci. Böyle bir rekabette bu ambiyans, bu fotoğraf, Türkiye'ye bence örnek olmalı. Hem Denizlispor taraftarlarına hem kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Adına yakışır bir tribün gösterisi vardı, adına yakışır bir müsabaka vardı. Futbolun bütün güzellikleri vardı, sadece gol yoktu. Biz ilk yarıda lider gibi oynadık, şampiyonluğa oynar bir takım hüviyetindeydik. 4-5 tane net pozisyonumuz var. İlk yarı maçı koparabilecek pozisyonlar bulduk, maalesef değerlendiremedik. Belki de sezonun en iyi futbollarından birisini ilk yarıda oynadık. İkinci yarıda da aslında kötü başlamadık ama biraz dengeli gitti. Yağmur saha şartlarını ağırlaştırınca biraz daha dengeli oynamaya çalıştık."



