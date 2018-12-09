



BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarıda takım savunmasında iyi oyunun kendilerini galibiyete taşıdığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

İkinci yarıdaki oyunun düşündükleri ve istedikleri şekilde geliştiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bursa gerçekten iyi, dinamik ve yakın teması iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı oynamak zordu. Onlara karşı iyi direnip ilk yarıda skoru lehimize çevirdik. İkinci yarıda takım savunması anlamında iyi pozisyon almamız galibiyeti getirdi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başındaki kötü süreçten buraya gelmek onların eseri. Ligdeki puan sıralamasında buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik. Ben Antalyaspor'un başına geldikten sonra her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de 'Bu bizim geçiş sürecimiz ve bu süreci atlamamız gerekiyor.' diyordum. Haftalar geçtikçe düşünceler de değişiyor. En az düşündüğümüz puanın üzerindeyiz şu anda."