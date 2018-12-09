



HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenen Hatayspor'da teknik direktörü İlhan Palut, hem kendileri hem de Boluspor için son derece zor bir maç olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Palut, her iki takım için de önem taşıyan bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.

Ligde iyi oynamalarına rağmen birçok maçta puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Palut, şunları söyledi:

"İç sahada alacağımız bir galibiyetle, hem taraftarımızı sevindirmek hem de artık ligin şekillenmeye başladığı son haftalarda kendimize üst sıralara yakın bir konum elde etmek istiyorduk. Açıkçası zor bir sahada oynadık ama oyuncularım maçın başından 90'ıncı dakikaya kadar oyunun hakimiydi. Enerjileri, konsantrasyonları hiç düşmedi. Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık. Rakibe de ciddi pozisyon vermedik. Bu noktada ben oyuncularımı, gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum."





- Karafırtınalar: "Rakip bizden daha çok istedi"





Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kendileri için çok özel bir maç olduğunu ve kazanmayı çok istedikleri belirtti.

Zor bir zeminde iyi mücadele eden oyuncuları tebrik eden Karafırtınalar, ilk 11'de oynayan 5 futbolcusunun eksikliğini fazlasıyla hissettiklerini kaydetti.

Hatayspor'un kendilerine oranla daha etkili olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şunları aktardı:

"Rakip bizden daha çok istedi ve daha iyi oynadı. Mazereti yok. İlginç olan, 4 maç üst üste kaybetmemiz. Daha önce birçok takımda çalıştım ama hiçbir yerde bu başıma gelmedi. Mutlaka inişli çıkışlı bir grafik olurdu. Bunun adına çok sert bir düşüş diyebiliriz. Bunda sakat oyuncularımızın rolü fazla. Durumu düzeltmek için önümüzde iki maç var. Bunları kazanıp, tekrar eski kimliğimize dönmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız."



