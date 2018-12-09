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Maçın ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:- "Oyunun başlangıcında çok net pozisyonlarımız vardı, işi bitirebilirdik, rakibin fişini de çekebilirdik ama değerlendiremedik"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:- "İlk yarı geri düştüğümüz maçı ikinci yarı aldık, oyuncularımızı kutluyorum"

09 Aralık 2018 Pazar 16:34
Maçın ardından

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın başlarında önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadeleyi kaybettikleri için üzüntülü olduklarını kaydetti.

Maç öncesi iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Oyunun başlangıcında çok net pozisyonlarımız vardı, işi bitirebilirdik, rakibin fişini de çekebilirdik ama değerlendiremedik. İlk yarı biraz daha dengeli oyunla rakibe pozisyon vermeden oynamaya çalıştık ve başarılı olduk. İlk yarıya bir sıfır önde gitmek önemliydi ancak ikinci yarı her anlamda oyundan uzaktık. 1-1'lik skordan sonra bakıldığı zaman maçın ikinci yarısıyla müsabakayı çok hak ettiğimizi söyleyemem."

Özdilek, iç sahada kaybettikleri için derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Üretkenliğimizde sıkıntı yok, bitiriciliğimizde sıkıntı var. Önümüzde maçlar var, mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Bulut: "Oyuncularımı kutluyorum"


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise zor bir deplasmanda oynayacaklarını bildiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sahasında baskılı oynadığını bildiklerini aktaran Bulut, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un arkasında müthiş taraftarı vardı. İlk 20 dakika biraz zorlandık, sonra oyunu dengeledik ancak basit bir penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı gol atmamız gerekiyordu ve ikinci yarıda baskılı oynadık, iyi işler yaptık. Bir kaç değişiklik yaptık ve oyunu berabere getirdiğimizde, oyun lehimize dönmeye başladı ve maçı iki farkla aldık. İlk yarı geri düştüğümüz maçı ikinci yarı aldık, oyuncularımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:34
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Maçın ardından

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