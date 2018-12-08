



İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın son bölümünde yakaladıkları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, Galatasaray deplasmanında alınan bir puanın değerli olduğunu belirterek, "Maçın son bölümüne baktığımızda, çok rahat kazanabilirdik." dedi.

Müsabakanın ilk yarısında rakip kaleye daha çok giden takım olduklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Rakibimizin ilk yarı fazla pozisyonu yoktu. Biraz da şansla golü buldular. İkinci yarı 2-1'den sonra daha çok inandık, oyuna asıldık ve 2-2'yi yakaladık. Maçta 3. golü yakalama şansı 3-4 kez geldi. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik, bizim için çok büyük bir adım olacaktı. Ancak bu beraberliğin öz güveniyle buradan ayrılıyoruz. Verilmeyen bir golümüz de var. Haftalardır bunu yaşıyoruz. Bu da bizim için üzücüydü."

Okan Buruk, maçın son bölümünde çok net gol pozisyonları bulduklarını tekrarlayarak, "Bir tanesini atabilseydik, maçı kazanacaktık. Son bölüme baktığımızda 2 puan kaybettik ama 2-0 geride olduğumuz bölüme baktığımızda da bir puan kazandık." değerlendirmesinde bulundu.





- Ümit Davala toplantıya katılmadı





Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, basın toplantısına katılmadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan Davala, karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısına gelmedi.



