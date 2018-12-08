



SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki kazanamama sıkıntısına son verdikleri ve kazandıkları için son derece mutlu olduğunu belirtti.

Deplasmanda aldıkları galibiyetlerin anlam kazanması için iç sahada kazanmaları gerektiğini vurgulayan Uzğur, "Robinho sarı kart cezalısıydı, Ziya Erdal sakatlıktan çıktı. Takım olarak bütün oyuncularımız hazır ve motive durumdaydı. Bunu da sahada gösterdiler. Kazanma isteğimiz galibiyeti getirdi." dedi.

Uzğur, ligin ilk devresindeki son 2 maçı da en iyi şekilde değerlendirip, devre arasına girmek istediklerini ifade etti.





- Bektaş: "Kırmızı kart olmasaydı maçı çevirebilirdik"





Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş da mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Sivasspor'un kendi sahasında ne yapacağına çok iyi çalıştıklarını aktaran Bektaş, "İlk yarı ortada geçen bir maç vardı. Maçı istediğimiz gibi yönlendirdik, ikinci yarı maalesef attığımız bir kornerden sonra kontratakla hem penaltı hem kırmızı kart oldu. Bu, oyun sistemimizi bozdu." diye konuştu.

Bektaş, 1-0 yenik duruma düştükten sonra da hücum anlamında iki hamle yapmaya hazırlanırken ikinci golü yediklerine dikkati çekerek, "Üzgünüz, buraya gelene taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Kırmızı kart olmasaydı belki maçı çevirebilirdik. Sivasspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

