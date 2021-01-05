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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz: - "Aslında biz Galatasaray'ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk. Rakibin hücum dönüşünde meydana gelen boşluğu iyi kullandık" - "(İsmail Kartal'ın kırmızı kart görmesi) Hocanın ağzından bu güne kadar bırakın hakaret kelimesi küfür bile duymadım"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:38:37 -
Maçın ardından

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 mağlup ettikleri Galatasaray karşılaşmasına ilişkin, rakibin boşluklarından iyi faydalandıklarını belirterek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör İsmail Kartal'ın cezası nedeniyle Osman Zeki Korkmaz katıldı.

Rakip takımı çok iyi analiz ettiklerini söyleyen Korkmaz, "Aslında biz Galatasaray'ın daha baskılı başlayacağını düşünüyorduk. Rakibin hücum dönüşünde meydana gelen boşluğu iyi kullandık. O noktada ilk 35 dakika falan top bizde kaldı ve biz daha fazla oyun üretmeye başladık. Golü attık, hemen arkasından bir gol yedik. Aslında 2. yarının başı bizim düşündüğümüz gibi oldu. Galatasaray maçı biraz daha oynamaya başladı. Biz de topları daha efektif kullanmaya başladık." diye konuştu.

Korkmaz, teknik direktör İsmail Kartal'ın kırmızı kart görmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"İsmail Kartal'ın 6 yıldır yardımcılığını yapıyorum. Onunla ilişkimiz profesyonel ilişkinin dışında sosyal hayatta da çokça zaman geçiriyoruz. Hocanın ağzından bu güne kadar bırakın hakaret kelimesi küfür bile duymadım. Kendi aramızda bir şey konuşurken bile tansiyon yükseldiği anlarda kimse hakkında kötü bir şey duymadım ağzından. Bizim için çevreden alanı geçmek kırmızı kartsa bundan önceki onlarca maçta onlarca teknik adam bu sınırı geçiyor. Hepsine kırmızı kart mı vermek gerekiyor? Penaltı verilmiş ve kalecimiz kurtarmış. Penaltı tekrar ediliyor. Biraz gerilebiliriz yani, iki metre geçebiliriz orayı. İsmail Kartal’ın nasıl bir insan olduğunu çok iyi bilirler. Ağzından çıkıp çıkmayacakları çok iyi bilirler. Biraz ağır bir karardı. Bence futbol paydaşları olarak birbirimizi anlamak zorundayız. Futbol endüstrisini daha sağlıklı ayakta tutmak için birbirimizi anlamak ve tolerans göstermek zorundayız."

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