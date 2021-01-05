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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: - "Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:00:11 -
Maçın ardından

KONYA (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 mağlup oldukları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına ilişkin, "Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin katıldı.

Konyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılamamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, yenilen gollere karşı, rakibe karşı hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Sadece bu maç için düşüncelerim bunlar. Mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye ne de galip geldikten sonra çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan ve burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz."



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