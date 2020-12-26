TRABZON (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun disiplininden kopmanın Trabzonspor'a yakışmadığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısından nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını belirtti.

İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdiklerini ifade eden Avcı, "Hiç beklemediğimiz, savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu." dedi.

Avcı, ikinci yarı oyuna tekrar ortak olacakları dönemde kalelerinde ikinci golü gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları... Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısı olmasından, hamleler de bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. Trabzonspor bunu kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz."

Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün önemli isimler olduklarını vurgulayan Avcı, bu oyuncuların kadroda yer almamalarının seçeneklerini azalttığını kaydetti.

Avcı, şampiyonluk yarışına ilişkin ise, "Tabelaya, sıralamaya değil, sadece Trabzonspor'un her hafta parça parça kazanmasına odaklandık. Bugüne kadar bu doğru gitti. Bundan sonra da bıraktığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.





- Şahin: "Oyunu domine eden takım Galatasaray'dı"





Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu belirterek, "Bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden bunun böyle olduğunu biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti." dedi.

Oyuncuların taktik anlayışlarını en iyi şekilde sahaya yansıttığını dile getiren Şahin, "Birinci devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında gol geldi. Genele baktığımızda, bugün için dersimizi iyi çalışmıştık. Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Falcao'nun form durumlarına ilişkin soruya Şahin, şu yanıtı verdi:

"Hangi oyuncuya ihtiyaç duyduysak, hangi oyuncuyu oynatmaya karar verdiysek, sahada elinden gelen herşeyi yaptı. Bugün öne çıkan Oğulcan'dı. Bundan sonra da hangi arkadaşımıza görev verilirse aynı şekilde sahada yer alacaktır diye düşünüyorum. Arda Turan, üstüne katarak gidiyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi. Arda'nın olması saha içinde ve saha dışında Florya'da çok büyük enerji. Saha içerisinde de bu görünüyor. Falcao, uzun bir aradan sonra ilk kez kadroda yer aldı. Zamanla kendi formunu bulmak için inanılmaz çalışıyor. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında diğer arkadaşlar gibi güçlü bir Falcao göreceğiz diye düşünüyorum."



