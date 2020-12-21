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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz net, şampiyonluk. Direkt Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" - Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Kalan maçlarımıza odaklanıp devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:30:27 -
Maçın ardından

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Hedefimiz net, şampiyonluk. Direkt Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tuzlaspor'un çok kaliteli bir ekip olduğunu söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Maç başlamadan önce lider Tuzlaspor'du. İlk yarı 3-0'lık skorla soyunma odasına girdik. İkinci yarı kazandığımız toplarla kontratak yapmaya çalıştık. 3-1 gibi net bir skorla maçı kazandık. Bunun için mutluyuz ama daha çok çalışmamız lazım. Maç maç bakıyoruz. Bugün sevineceğiz, ama yarın sabah Balıkesirspor maçının antrenmanlarına başlayacağız. Hedefimiz net, şampiyonluk. Direkt Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."


- Taşkın: "İyi bir takımız"


Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın iki devre halinde değerlendirilebileceğini kaydetti.

Adana Demirspor'un maça iyi başladığını aktaran Taşkın, şunları ifade etti:

"Aosman ile ciddi bir pozisyonumuz var ama olmadı. Yediğimiz golün gardımızı düşürdüğünü söyleyebilirim. İlk devre 30 dakika rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Ama sonra oyun inisiyatifini aldık. İkinci yarı gereken riskleri aldık, hamleleri de yaptık. Önce 3-5-2'ye daha sonra 3-4-3'e döndük. Girmiş olduğumuz sayısız pozisyon var. Bu pozisyonlardan bazılarını daha erken bulabilseydik maçın seyri daha başka olabilirdi. Bugün çocuklara özellikle ikinci yarı oynadıkları oyundan dolayı teşekkür ediyorum. Ama hakemlerin de daha dikkatli maçlar yönetmesini rica ediyorum. Tuzlaspor hakem konusunda eziliyor diye düşünüyorum. Bunu birçok maçta yaşadık. İyi bir takımız, ciddi bir rakibiz. Kalan maçlarımıza odaklanıp devreyi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

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