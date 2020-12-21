SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ilk yarıda kalan 2 maçlarını da kazanmak istediklerini söyledi.



Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Çok stresli bir haftayı geride bıraktıklarına işaret eden Sağlam, "Bu süreçte Bursaspor, Balıkesirspor ve Boluspor ile karşılaştık. Bu maç öncesi kalan 3 maçı da kazanıp, ilk devrenin son kısmında puan kaybı yaşamak istemiyorduk. Üç maçta alacağımız 9 puan bizi ligde daha yukarılara taşıyacak. Amacımız ne şekilde olursa olsun devrenin son maçlarını kayıpsız geçmekti. İlkini bugün kayıpsız geçtik." ifadelerini kullandı.

Sağlam, maçta bazı gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haftalardaki sıkıntılarımız bu maçta da hortladı. Bugün de çok net gol pozisyonumuz vardı. Maalesef kaçırdık. Maçı daha erken koparabilecek ve rahat hale getirebilecek pozisyonları da ürettik. Maalesef taraftarımıza sıkıntılı bir maç seyrettirdik. Bugün kazanmak önemliydi. Kalan 2 maçımızdan da 3 puanla ayrılıp, devre arasında gerekli takviyeleri yapıp, inşallah sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla Samsunspor olarak çok daha iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum."





- Erginer: "Pozisyonlarda çok etkili değildik"





Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, oyunun içinde maçın her iki takıma da gidip geldiğini ifade etti.

Maçın zaman zaman rakiplerinin zaman zaman ise kendilerinin üstünlüğünde geçtiğini söyleyen Erginer, "Deplasmanda girilebilecek tüm pozisyonlara girdik ama o pozisyonlarda çok etkili değildik. Geçen hafta kaybettiğimiz maçın bir benzeri olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı risk aldık, belki ikinci golü de yiyebilirdik ama o riski almak zorundaydık. Maçı çevirebilecek pozisyonlarımız oldu ama bunları deplasmanda değerlendiremezseniz mağlubiyet bazen kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Erginer, karşılaşmanın hakeminin hatalı kararlar verdiğini savunarak, hakemlerden daha standart kararlar beklediğini sözlerine ekledi.

