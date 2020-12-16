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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil" - "Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak" - Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz: - "Bu maç anlamlıydı, her zaman oynama şansımız olan bir maç değil. Oyuncularım çok mutlu"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:40:17 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kolay bir maç geçirmediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Alt ligden rakip olsa da hiçbir maçın kolay geçmediği vurgulayan Bulut, "Süper Lig takımlarından alt lig ekiplerine elenenler oldu. Kolay maçlar olmuyor, hiçbir maç kolay değil. İlk yarı istediğimiz gibi oyuna başladık ama kırmızı karttan sonra 10 kişi kaldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Tur atladığımız için mutluyuz. Attığımız 2 gol daha vardı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bence biri ofsayt değildi ama hakem öyle karar verdi." ifadelerini kullandı.

Bulut, bir gazetecinin "Altay Bayındır'ı riske ettiğinizi düşünüyor musunuz ?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Altay'ı riske ettiğimi düşünmüyorum. Harun sakattı, Oytun vardı ikinci kaleci olarak. O da iyi bir performans sergiledi. Kaleciler kırmızı kart görebilir. Oytun'a güvenimiz sonsuz. Hafta sonunda büyük ihtimal kalemizde Oytun olacak."


- Erdoğan Yılmaz: "Oyuncularım çok mutlu"


Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, turu geçen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Oyunun büyük bölümünün 11'e 10 oynandığının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Alt lig takımı olsak da topa daha çok hakim gözüktük ama Fenerbahçe'nin daha etkili atakları vardı. Biz sonuçta kendi ligimizi hedefliyoruz. Hatayspor'un ardından kurada Fenerbahçe'yi çektikten sonra lig motivasyonumuz biraz düştü. Bu maç anlamlıydı her zaman oynama şansımız olan bir maç değil. Oyuncularım çok mutlu. Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Maçtan önce forma hediyesi çok anlamlı, ince bir davranıştı."

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