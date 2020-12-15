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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı: - "Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz" - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: - "Oyun planımıza göre, 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 18:41:57 -
Maçın ardından

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen Atakaş Hatayspor müsabakasında aldıkları 2-0'lık galibiyeti taraftarlarına hediye ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hücum opsiyonları fazla olan bir takım. Hem seti hem alanı oynayabilen bir takımla karşılaştık. Hafta başı analizlerimizi doğru yaptık. Stratejik bir maçtı. Oyuncularımız, verdiğimiz görevleri neredeyse harfiyen yerine getirdi. Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk. Her maça puan ya da puanlar parolasıyla devam etmeliyiz. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bir takım kimliği yakaladık. Bu galibiyeti büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyoruz."

Rakibin 10 kişi kalmasının da skorda etkili olduğunu kabul eden Dalcı, "Hatayspor 8 günde 3. maçını oynadı. Oyundan düşeceklerini biliyorduk. Eksik kalmaları işimizi tabii kolaylaştırdı. Bu ligde eksik oynamak kolay değil." dedi.

Şu an kadro dışı olan futbolcusu Alper Potuk'la ilgili ise Dalcı, "Alper Potuk bizim oyuncumuz, kardeşimiz. Benim söyleyebileceğim bir şey yok, yönetim kurulunun vereceği karara göre hareket edeceğiz. Antrenmanlarına bireysel devam ediyor." ifadelerini kullandı.


- Ömer Erdoğan: "Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı"


Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ikinci yarının başında 10 kişi kalmalarının oyun planlarını etkilediğini dile getirdi.

Maçın ilk yarısının bekledikleri gibi geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Ankaragücü'nün ilk yarılarda çok kapandığını ve 8 kişiyle savunma yaptığını analiz etmiştik. Maç sıkıntısız geçiyordu. Oyun planımıza göre, 50-60. dakikadan sonra değişikliklerle ön bölgeye hareket getirecektik. Kırmızı karttan sonra istediğimiz olmadı. 1-0'ken net pozisyon bulduk. Birini değerlendirsek böyle sonuçlanmazdı. 10 günde 4 maç yaptık. Eksiklerimiz vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen skoru çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Göztepe deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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