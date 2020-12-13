ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, oyunun planladıkları şekilde gittiğini belirterek, "İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, şampiyonluğun favorilerinden, iyi bir takım ile karşı karşıya geldiklerini söyledi.



Maçın ilk yarısında planladıkları ve istedikleri her şeyi yaptıklarını anlatan Atan, "Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip, üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık ve golü de bulduk." diye konuştu.



Oyuncu rotasyonlarının sakat ve hasta futbolcular nedeniyle dar olduğunu belirten Atan, ikinci yarının 15 dakikalık bölümünden sonra üstünlüğü yeniden ele geçirdiklerini ifade etti. Rakip kaleye gitmeye devam ettiklerini aktaran Atan, şunları kaydetti:



"Skor 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmızı kart bize son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Top bizdeyken 4-3-3 oynamayı tercih ediyoruz ama top rakipteyken bugün 3-4-1-2 ile pres yapmayı düşündük ve bunda başarılı olduk. Rakibin iki iyi ayaklı stoperine oyunu kurdurtmadık. Josef'i de topla orta sahada buluşturtmadık. Oyun, planladığımız gibi gitti. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum."

Ligde bir haftada 3 maç oynamanın kolay olmadığını dile getiren Atan, "İki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde önem verdiğimiz bir kupa maçı var ve lig devam ediyor. Bugün bu galibiyetin tadını oyuncularım çıkarabilir. Yarın hemen çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Sergen Yalçın'ın açıklamaları







Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



İki takımın da zaman zaman oyun üstünlüğünü ele geçirdiğini belirten Yalçın, "Oyunun ilk başlarında etkili değildik ama etkili olmamamıza rağmen net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Golü bulabilseydik oyunu çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama gol bulamadık. Gol bulamayınca tabii Alanyaspor da güçlü bir takım, iyi oyunculara sahip. Ofansif hatta çok önemli oyuncuları var. Skoru 2-0 yaptılar, sonrasında biz bir gol atarak 2-1 yaptık. İlerleyen dakikalarda biz baskı yapmaya çalıştık ama çok sonuç vermedi." diye konuştu.

Bu hafta kazanıp hedefe yaklaşmak istediklerini ancak bu yenilgiyle bunun bu hafta için mümkün olamadığını dile getiren Yalçın, çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.





- "Hakem arkadaşlara futbolu öğretin"





VAR'dan aleyhlerine verilen penaltıları eleştiren Yalçın, şunları ifade etti:



"Oyunun doğallığı Türkiye'de tamamen kayboldu. VAR sistemi devreye girdikten sonra artık oyun VAR'da oturan arkadaşların kararına göre şekilleniyor. Biz başka maçları da takip ediyoruz. Bizim lehimize verilen bir VAR kararı ben daha görmedim. Herhalde bir Trabzonspor maçında penaltı verildi. Kasımpaşa maçında iki yüzde yüz pozisyon var ama arkadaş VAR'a gidip bakmadı bile. Bugünkü maçta topu görmeyen, arkası dönük oyuncumuzun top eline çarpıyor. Hemen VAR'dakiler çağırıyor ve penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu oyunun da bir doğası var. Bu kadar ucuz ve bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye'de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan MHK'ye sesleniyorum, hakem arkadaşlara futbolu öğretin, en azından böyle maç yönetmemelerini sağlayın."



Basın mensuplarının dördüncü hakem ile nasıl bir diyaloğa girdiğine yönelik sorusu üzerine Yalçın, "Hakem arkadaş sürekli bana 'Konuşma, bana itiraz etme' diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Rakibe 25 faul verdi, 2 faul vermedi bize. İtiraz etmeyelim mi?" ifadelerini kullandı.

Hakemlerden çok dertli ve sıkıntılı olduklarını kaydeden Yalçın, bunun bu maçı kaybetmekle alakasının olmadığını belirtti.



"Oyunun gidişatında hiçbir şey olmayan maçta durup dururken VAR'a gidip penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir." diyen Yalçın, şöyle konuştu:



"Kazanabileceğim maçı kaybettiriyorsun sen. Benim psikolojimi düşürüyorsun, oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun. Bu şekilde devam etmez. VAR'ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. Tamamen VAR'da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz. Geçen yıl da başımıza geldi. Bu sene de başımıza gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız? Yani sen böyle durup dururken, hiçbir şey olmayan pozisyonlarda çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Doğallık falan yok. O yüzden çok dertliyiz, çok üzgünüz. Maç kaybedebiliriz, doğal. Alanyaspor da iyi bir takım. Tabii ki bizi yenebilir Alanyaspor. Çok normal bir sonuç bu ama bu şekilde olmamalı."