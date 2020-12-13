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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. Başakşehir'i yenebilecek güçte, iyi bir takımız demiştim" - "Bu sene ligi 8'incilikten daha yukarılarda bitirmek istiyoruz" - "Hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok, renkli bir sima"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:06:08 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, oyuncularını tebrik etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, karşılaşma öncesinde oyuncularına Medipol Başakşehir'i yenebileceklerini söylediğini ifade etti.

Kaliteli bir takım olduklarını kaydeden Büyükekşi, şunları söyledi:

"Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Geçen senenin şampiyonunu kendi evinde mağlup ettiler. Kolay bir maç olmadı ama biz de kaliteli bir takımız. Maçtan önce oyuncularımıza bir konuşma yapmıştım. Başakşehir'i yenebilecek güçte, iyi bir takımız demiştim. Bizi mahcup etmediler. Ligin en çok berabere kalan takımlarından biriyiz. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık, iki karşılaşmada son saniye golleri yedik. Yoksa daha fazla puanımız olması lazımdı. Lig uzun bir maraton, önümüzdeki hafta da Fenerbahçe ile kendi evimizde maçımız var. Amacımız o maçta da galip gelmek."


- "Ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz"


Avrupa kupalarına katılma hakkını kazanmak istediklerini belirten Büyükekşi, "Ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 8'inci bitirmiştik. Bu sene ligi 8'incilikten daha yukarılarda bitirmek istiyoruz. Futbolcularımızla yeni sözleşme yaparken Avrupa kupalarına gitme şeklinde bonus koyduk. Takımımızda güzel bir aile havası var. As oyuncularımız, sonradan giren oyuncularımız son derece kaliteli oyuncular. Onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.


- "Hocamızdan memnunuz"


Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Marius Sumudica'nın renkli bir isim olduğunu söyleyen Büyükekşi, Rumen teknik adamdan memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamız son derece iyi bir hoca. Maçı yaşıyor, maç esnasında birçok pozisyonda ayakta. Futbolcu sahada oynuyor, kendisi de kendine verilen güvenli alanda talimat veriyor. Zaman zaman birtakım sıkıntılar oluyor ama gelecek hafta kulübede olacak. Futbolcularımızı motive etmek için elinden geleni yapıyor. Hocamızdan memnunuz. Hiçbir problemimiz yok, renkli bir sima. Ligde 3-5-2 oynayan tek takımız. Futbolcularımız da hocamız da lige farklı bir hava getirdi."

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