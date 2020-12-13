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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Giresun halkının bir hayali var, şampiyonluk istiyor, o hayali bu kadro ve mücadele gücüyle gerçekleştireceğimize inancımız tam" - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat: "Bu oyunun karşılığı bu değil, geçen haftaki oyunun karşılığı bu değil"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:40:59 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Giresun halkının bir hayali var, şampiyonluk istiyor, o hayali bu kadro ve mücadele gücüyle gerçekleştireceğimize inancımız tam." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takıma karşı kazandıklarını söyledi.

Son 7 maçtır kaybetmediklerini, son 3 müsabakada da kazandıklarını dile getiren Şengül, "Üç haftada 7 maç oynayan ama oynadığı karşılaşmalarda hiç şikayet etmeyen, sahada varını yoğunu ortaya koyan oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şengül, Adana Demirspor'un ciddi bir rakip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 2-3 haftadır oynadığımız rakiplerin hepsi üst klasman takımları ancak bu maçları savaşarak kazanmayı bildik. Bizim ciddi hedeflerimiz var, Giresun halkının bir hayali var, şampiyonluk istiyor, o hayali bu kadro ve mücadele gücüyle gerçekleştireceğimize inancımız tam. Önümüzdeki Altınordu maçını kazanarak devam etmek istiyoruz. Her maça aynı ciddiyet ve istek ile hazırlanacağız. Yolun sonunda gülen taraf olacağız diye düşünüyorum."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise Giresunspor'u tebrik ederek, maçla ilgili dile getirilecek çok da bir şeyin olmadığını aktardı.

Yakın bir zamanda yine aynı şekilde böyle bir sonuç aldıklarını ifade eden Özat, "Geçen sene üst üste 8 penaltı atan arkadaşımız bu sene üst üste 2 penaltı kaçırdı, bu da benim şansım herhalde. Yemiş olduğumuz gol kalecinin bariz hatası. Ama bu oyunun karşılığı bu değil, geçen haftaki oyunun karşılığı bu değil gidiyor bakalım. Hep beraber şapkamızı önümüze koymalıyız, herhalde 3 maçta 25 pozisyona girip 3 gol atmak da büyük bir oran. Ne diyebilirsin ki söyleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

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