BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, iyi enerji ortaya koyarak maçtan 3 puanla ayrılmayı hak ettiklerini söyledi.



Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Tan, şöyle konuştu:

"Çok büyük enerji, istek ve arzu ortaya koyduk. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Bizim için önemli iki eşik vardı. Birincisi bu sezon üst üste iki maç kazanamamıştık. Bunu başardık, önemliydi. İkincisi, 17 puanımız vardı ve puanımızı 20'ye çıkardık. Üst gruba yaklaşmak istiyorduk, oradan kopmak istemiyorduk. Bu sonuçla üst gruba da yaklaştık, tutunduk.



Rakip, maça bize göre daha iyi başladı. Erken dakikalarda bir gol bulduk. Sonrasında bir gol bularak farkı artırdık. İkinci yarı agresif bir savunma yaptık. Rakip takım kalemizde çok pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada kırmızı kart gördük. Sonrasında biraz endişelerimiz vardı fakat takım buna artı enerji verdi, ayakta durdu. Samsunspor gibi bir takıma karşı 10 kişi oynadık. Üçüncü golü bulduk ve hiç gol yemeden maçı bitirdik."





- Ertuğrul Sağlam: "Bursaspor akıllı oynadı ve maçı kazandı"





Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, üst üste 2 deplasman maçını kazanma hedefiyle Bursaspor karşılaşmasına çıktıklarını söyledi.

Yaşadıkları mağlubiyetle bu hedefi gerçekleştiremediklerini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Maça çok iyi başladık. Bir süre oyunun kontrolü bizdeydi. Kalemize gelen ilk top gol oldu. İkinci top da gol oldu. İkinci yarı hamleler yaptık. Pozisyonlarımız da oldu. Geçen haftadan devam eden gol kaçırma yarışlarımız bize katkı sağlamadı. Pozisyon bulduk ama maalesef bugün istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık.



Futbolda bu tür durumlar oluyor. Mağlubiyetin olumsuz etkilerinden kurtulup, salı günü Balıkesirspor karşılaşmasını kazanıp Samsun'a dönmek istiyoruz. Zor bir durum. Dolayısıyla bu durumun üstesinden gelmek, kalkmak gerekir. Kimse endişe etmesin. Biz bu durumun üstesinden geleceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bursaspor akıllı oynadı ve maçı kazandı. Tebrik ediyorum."