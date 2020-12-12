RİZE (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, öz güven açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "İyi mücadele ettik. Önemli bir üç puan aldık. Öz güven açısından önemli galibiyet. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarının altını çizen Tomas, "Üçüncü bölgede Michalak daha fazla orta yapsa farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra basit goller ile rakibe hayat verdik. Çok bireysel hata yaptık. Geçen hafta da aynı hataları yaptık. Hafta boyunca buna çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- Ersan Parlatan: "Bizim için üzücü olan puansız dönmek"







Sarı-kırmızılı ekibin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, centilmen tutumları nedeniyle Çaykur Rizespor camiasına teşekkür etti.

Maçta 2-0 yenik duruma düştükten sonra geri döndüklerini anlatan Parlatan, "Maçı 2-2'ye getirip iyi işler yaptık. Sahada iyi bir Göztepe vardı. Bizim için üzücü olan puansız dönmek." dedi.

Son dakikadaki penaltı pozisyonunu soyunma odasında izlediklerine işaret eden Parlatan, şunları kaydetti:

"Rakibe bu kadar kolay verilen penaltılara anlam veremedik. Beş metrekarelik alanda son dakikada 10-15 kişinin elbette teması olacak. Niyet önemli. Haksız yere verilmiş penaltı ile kaybetmiş olmak üzücü. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Kararlar bu kadar basit olmamalı. Çok üzüldük. İyi oynadığımız ve geri döndüğümüz bir maçta İzmir'e boş dönüyoruz."