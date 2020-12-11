İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çapa, "İlk 10-15 dakika önde baskı kuramadığımız için rakibin işini kolaylaştırdık. 15. dakikadan itibaren maç istediğimiz şekle döndü. 1-0 öne geçtik fakat çok erken 1-1 oldu. Skor 3-1'e geldikten sonra farkı artırabileceğimiz pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, attıkları ikinci golden önce yaşanan pozisyonda rakip takım oyuncularının Fair Play kuralları çerçevesinde topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını iddia etmesiyle ilgili, "O pozisyonda Hajradinovic'e faul yapıldı diye bekledik. Hajradinovic de o anda yerdeydi. Sonra da rakip 3-4 pas yaptı. Biz de ardından topu kazandık. Faul olur ya da olmaz, biz topu alıp devam etmiş olsak rakibin tepkisini anlarım ama onlar pas yaparken ve atağa kalkarken bizim kapmış olduğumuz top ve atmış olduğumuz gol. Ben olduğum yerden bu şekilde gördüm." diye konuştu.

Takımda eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Fuat Çapa, şunları kaydetti:

"Gelecek haftalarda diğer arkadaşlar da aramıza katıldığında daha alternatifli bir kadro oluşturmuş oluruz. Şu an bazı oyuncuları kendi mevkiinde oynatamıyoruz. Bugün Yusuf Erdoğan, Haddadi olmadığı için sol bekte oynadı. Hadergjonaj'ın cezalı olmasından dolayı Feyzi'yi ilk defa sağ bek oynattık ki gayet başarılıydı. Mevcut ortamı göz önünde bulunduracak olursak genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun."





- Kenan Atik: "Karşılaşmada esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol"





Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Kenan Atik, yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyon nedeniyle Kasımpaşalı futbolculara eleştiride bulundu.

Müsabakaya iyi başladıklarını belirten Atik, "Yediğimiz gole kadar 35 dakika iyi futbol oynadık. 3-4 pozisyon bulduk. Yediğimiz golde Mustafa Yumlu'ya çarpan bir top var. Futbol tabiriyle çok pis bir gol yedik. Ancak bu gole karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ikinci golden önce yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kenan Atik, "Karşılaşmada esas konuşulması gereken yediğimiz ikinci gol. Sahanın kenarında ben duydum. Rakibin bir sakat oyuncusu var. Bileğini tutuyor ve acı içinde. Zakarya Bergdich topu kaptı, önü boştu, gidebilirdi. 'Topu taca at, sakat var' söylemleri, durup taca atmak için topu kaybetmesine sebep oldu. Fair Play kuralları çerçevesinde bizim oyuncularımızın topu taca atmaya çalışırken kaptırması ve rakibin de gol atması bizi üzdü. Hakem de duydu. Hakem maçı durdurabilir miydi? Bilemiyorum. Bu konularda yorum yapmak zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama Kasımpaşalı futbolcuları tebrik etmiyorum. Vicdanlarına bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.