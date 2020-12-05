İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Ali Beşel, "İnşallah bundan sonraki maçları alıp üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz." dedi.

Beşel, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maçın genelinde üstün olan taraf olduklarını söyledi.



Geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Beşel, "Dirençli bir takım olduğumuzu zaten biliyorduk. Her hafta bunu kanıtlıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçları alıp üst sıralara doğru tırmanışa geçeriz." diye konuştu.





- Erkan Sözeri: "Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz."





Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, son 2 maçını kazanan iki ekibin karşılaşmasının beklendiği gibi mücadeleci geçtiğini belirtti.



Genç rakiplerinin çok mücadele ettiğini, kendilerinin de buna karşılık verdiğini aktaran Sözeri, şöyle konuştu:

"Aslında öne de geçtik, kazanabilirdik de ama anlık hatamızdan, top ayağımızdayken kaptırdığımız toptan dolayı golü yedik. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyoruz, deplasmanda aldığımız 1 puana seviniyoruz. Oyuncularım şunu göstermeye başladı. Biz bir takımız, biz büyük bir aileyiz. Ne kadar eksiğimiz olursa olsun biz çıkarız bu forma için bu camia için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Bunu gösterdiler. Oyuncularımı kutluyorum. Artık yenilmeye değil de kazanmaya oynayan, deplasmanda beraberliğe üzülen bir oyuncu grubu, bir camia olmak benim için çok kıymetli."