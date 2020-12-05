



İZMİR (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım." dedi

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarım saatlik bölümünde oyunun istedikleri gibi ilerlediğini ancak daha sonra oyunun dengelendiğini söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle birinci bölgede çok pas hataları yaptıklarını kaydeden Parlatan, "Yediğimiz golden sonra futbolcuların kaybetmeme adına koyduğu mücadele bir şekilde yenilmememizi sağladı. Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- Samet Aybaba: "Bu mücadele önemliydi."





Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduklarını ve çok pozisyona girdiklerini söyledi. Rakibe yedikleri golün dışında bir duran toptan pozisyon verdiklerini kaydeden Aybaba, "Göztepe ciddi bir deplasman, iyi bir takım. Bu mücadele önemliydi. Saha içinde herkesin dikkat etmesi lazım. İptal edilen golümüzde VAR hakemi orta hakemi bile çağırmadan golü iptal ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Aybaba, pandemi sürecinde zor koşullar altında mücadele edildiğini belirterek, "Hakem arkadaşların daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Keşke 3 puan olsaydı ama böyle oynadığımız sürece şansın bize döneceğine inanıyorum." diye konuştu.