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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik" - Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var: "65. dakikadan sonra zorunlu değişikliğin ardından iki gol üst üste bularak rakip bizi demoralize etti"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:16:56 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 günde 5 karşılaşma oynadıklarını vurguladı.

Sakat futbolcular ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncular dahil eksik bir kadro ile mücadele verdiklerinin altını çizen Şengül, çok yoğun bir maç programıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Eskişehirspor karşısında ilk yarıda çok da iyi oynamadıklarını ifade eden Şengül, "Ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Gol bulmakta geciktik ve rakibin direnci arttı. İkinci yarıda golü bulup maçı lehimize çevirmesini bildik. Önümüzde Keçiörengücü ve Adana Demirspor maçları var. Bugünkü galibiyet önümüzdeki maçlar için artı bir motivasyon sağladı. İyi bir takımız, daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü İlhan Var ise rakiplerine karşı iyi direnç gösterdiklerini belirterek, "İlk yarı iki net pozisyon verdik, ofsayt beklentisi içerisinde olduk, bunun cezasını kesebilirlerdi. Maça ortak olduk, pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. İkinci yarı 65. dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Gol pozisyonu yakaladık, atamadık, rakip duran toptan bir gol attı." diye konuştu.

Var, rakiplerine karşı iyi pres yaptıklarını dile getirerek, "Onların oyun planlarını bozmaya çalıştık. Onları uzun topa zorlayacaktık, nitekim onları yaptık. 65'inci dakikadan sonra zorunlu değişikliğin ardından iki gol üst üste bularak rakip bizi demoralize etti. Puan ve puanlar almamız lazım, bugün alabileceğimiz puan da bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

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