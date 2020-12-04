



BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin daha iyi oynadığını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Fizik olarak bizden üstünlerdi. Bu konuda eksiktik. Bunun da eksikliğini yaşadık. Duran toplarla ilgili geçen hafta zafiyetler yaşamıştık ve bunun üzerine çalışmıştık. Bugün de bir duran toptan gol yedik. İkinci yarı istediğimiz gibi oyunu oturtamadık. Maçı 2-1'e getirince risk aldık, rakibimize baskı kurmaya çalıştık. Bu sırada arkada sıkıntılar yaşadık. Sonucunda üçüncü golü yedik. Bu golden sonra oyundan koptuk. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor."





- Recep Uçar: "3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum"





Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ülke futbolunun en zor deplasmanlarından birini geride bıraktıklarını söyledi.



Bu deplasmandan galibiyetle ayrılan oyuncularını yürekten kutladığını ifade eden Uçar, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir galibiyet önem arz ediyordu. Bursaspor takımı ligin en genç, koşan, mücadele eden takımlarından biriydi. Onlar kadar mücadele edip doğru ataklar yapmamız gerekiyordu. İkinci golden sonra oyun tamamen istediğimiz gibi gitti. Bursaspor gol bulunca oyun bizim adımıza biraz zorlaşsa da Sow ile bulduğumuz golle oyunu kopardık. Bu zor deplasmanda alınan değerli 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.