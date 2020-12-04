  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: - "Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadık" - Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: - "Bu zor deplasmanda alınan değerli 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:12:25 -
Maçın ardından


BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Rakiplerinin daha iyi oynadığını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Fizik olarak bizden üstünlerdi. Bu konuda eksiktik. Bunun da eksikliğini yaşadık. Duran toplarla ilgili geçen hafta zafiyetler yaşamıştık ve bunun üzerine çalışmıştık. Bugün de bir duran toptan gol yedik. İkinci yarı istediğimiz gibi oyunu oturtamadık. Maçı 2-1'e getirince risk aldık, rakibimize baskı kurmaya çalıştık. Bu sırada arkada sıkıntılar yaşadık. Sonucunda üçüncü golü yedik. Bu golden sonra oyundan koptuk. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor."


- Recep Uçar: "3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum"


Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ülke futbolunun en zor deplasmanlarından birini geride bıraktıklarını söyledi.

Bu deplasmandan galibiyetle ayrılan oyuncularını yürekten kutladığını ifade eden Uçar, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir galibiyet önem arz ediyordu. Bursaspor takımı ligin en genç, koşan, mücadele eden takımlarından biriydi. Onlar kadar mücadele edip doğru ataklar yapmamız gerekiyordu. İkinci golden sonra oyun tamamen istediğimiz gibi gitti. Bursaspor gol bulunca oyun bizim adımıza biraz zorlaşsa da Sow ile bulduğumuz golle oyunu kopardık. Bu zor deplasmanda alınan değerli 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar
Gündem

SİHA üretim merkezini çekerken yakalandılar! Bakın kim çıktılar

Rusya'da yayın yapan bir kanalın çalışanı olduğu belirtilen Aleksey Petrushko ve Ivan Malyshkin, İHA üretim tesisinin çevresinde izinsiz çek..
Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz
Gündem

Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz

DEVA Partisi’nin millî konularda yeterince hassas olmadığını ve sol bir parti görüntüsü verdiğini söyleyen Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem..
Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı
Sağlık

Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay