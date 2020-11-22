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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Bir süredir galibiyet alamamış olmanın verdiği stres ile bazen basit hatalar yaptık ama sonuç olarak bugün en çok ihtiyacımız olan şey 3 puandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:05:56 -
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Bir süredir galibiyet alamamış olmanın verdiği stres ile bazen basit hatalar yaptık ama sonuç olarak bugün en çok ihtiyacımız olan şey üç puandı." ifadesini kullandı.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, galibiyet alamama serilerini sona erdirdikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Maçın başında istedikler golü bulduklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

"İlk yarının ortalarından itibaren defansta bazı hatalarımız oldu, rakibimize pozisyonlar verdik. İkinci yarıda oyuncularımız gerek mücadele anlamında gerekse üçüncü bölgede pozisyonlar bulma anlamında çok yaratıcıydı. Bulduğumuz iki gol ile avantajı yakaladık, belki fazlasını da atabilirdik. Sonuç olarak 3 puanı hanemize yazdırdık."

Palut, saha içinde bazı eksiklerinin olduğunu ancak oyuncuların istek ve arzusundan memun olduğunu belirterek, "Bir süredir galibiyet alamamış olmanın verdiği stres ile bazen basit hatalar yaptık ama sonuç olarak bugün en çok ihtiyacımız olan şey üç puandı. Oyunumuzun üstüne ekleyerek ilerlemek ve ligde daha iyi bir konumda olmak istiyoruz. Oyuncularıma göstermiş oldukları mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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