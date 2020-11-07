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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: - "Asla pes etmem, takım olarak da etmeyeceğiz. Gereken müdahaleleri yapacağız" - Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: - "Oyuncularımız sahada taktik anlamda istediğimiz her şeyi yaptı"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:39:10 -
Maçın ardından

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 yenilen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, beklenti içerisinde oldukları oyuncuların gerekli performansı sergileyemediğini söyledi.

Sözeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili bütün analizleri yaptıklarını ancak yedikleri tek golle kaybettiklerini belirtti.

Takımın direncinin düştüğünü anlatan Sözeri, şöyle konuştu:

"İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. En azından karakter ortaya koyduk. Burada büyük beklentilerimizin olduğu, camianın beklentisi olan bazı oyuncularımız var. Özellikle Del Valle, Landel gibi oyuncular... Bu oyuncuların bu kadar kötü oynama lüksleri yok. Onları uyaracağız. Beklentilere karşılık vermemiz lazım. Kötü oynanabilir ama bu kadar kötü mücadele verilmez."

Pes etmeyeceklerini aktaran Sözeri, "Biz bu takımı ayağa kaldıracağız. Bu sorunları düzeltmek için zamana ihtiyacımız var. Giresunspor da biz de çok iyi oyun oynamadık. Futbol adına ilk yarıda bir şey yoktu ama ikinci yarıda vardı. Ne hikmetse gelen ilk pozisyonda gol yedik. Bir daha da pozisyon vermedik. Zaten milli ara geliyor. Asla pes etmem, takım olarak da etmeyeceğiz. Gereken müdahaleleri yapacağız." ifadelerini kullandı.


- Şengül: "Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılıyoruz"


Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, zorlu bir deplasman mücadelesini geride bıraktıklarını dile getirdi.

"Oyuncularımız sahada taktik anlamda istediğimiz her şeyi yaptı." şeklinde konuşan Şengül, "Rakibi ikinci bölgede tutmayı, yakalayacağımız ilk pozisyonda golü bulmayı hedeflemiştik. Bunu başardık ve rakibe hareket alanı bırakmadık. Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılıyoruz. Bundan sonraki maçlarımız iddialı takımlarla olacak. Evimizde yapacağımız Yılport Samsunspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


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