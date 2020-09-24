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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: - "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık" - "Marcao çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:32:15 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık. Şimdi rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O da çok önemli bir maç. O karşılaşmayı da kazanırsak gruplara kalacağız ve 6 milyon avro gibi bir para alacağız. Derbiden önce de bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya ekibi Roma takımının ilgisinin sorulması üzerine Albayrak, "Marcao, bizim için önemli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız çok değerli ve önemli. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Marcao da çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici bir olaydır." ifadelerini kullandı.

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