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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Bugün 2 puan bıraktık. Tüm hafta bunun acısını yaşayacağız" - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: - "Her iki takımın da kalecilerinin gününde olması, maçı beraberliğe getirdi"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:39:45 -
Maçın ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, son saniyede yedikleri golün üzüntüsünü dile getirdi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını ancak yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, "Maç öncesinde oyuncularıma, rakibin duran toplarda etkili olduğunu söylemiştim ama sözlerimi dikkate almamışlar. Saha zemini iki takım adına da zorlayıcıydı. Maçın sonuna kadar çekişme vardı. Son saniyede yediğimiz gol bizi üzdü. Hepimiz üzgünüz. Bugün 2 puan bıraktık. Tüm hafta bunun acısını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.


- Canel: "Bizim hayallerimiz var"


Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oyuncularını kutlayarak, karşılaşma boyunca istedikleri pozisyonları yakaladıklarını aktardı.

İkinci golü daha erken bulabileceklerini dile getiren Canel, "Bizim hayallerimiz var. Her hafta bunun üzerine koyarak ilerleyeceğiz. İkinci golü erken bulsak, oyun daha farklı olabilirdi. Rakibin de pozisyonları var. Her iki takımın da kalecilerinin gününde olması, maçı beraberliğe getirdi." değerlendirmesinde bulundu.


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