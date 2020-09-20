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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: - "Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor. Bunun zorluğunu yaşadık" - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "Son saniyeye kadar mücadele ettik. Son saniyede de olsa golü bulduk. İyi yoldayız"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 21:38:13 -
Maçın ardından

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor. Bunun zorluğunu yaşadık." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Menemenspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Henüz tam olarak oyuncuların adapte olmadıklarına işaret eden Şengül, "Bu ikinci maçımız. Oyuncularımız yeni yeni adapte oluyor. Bunun zorluğunu yaşadık. İlk yarıda tutuk oynadık. İkinci yarıdaki değişikliklerle oyunu ön tarafa atmaya çalıştık. Golü bulduk. Uzatmanın uzatmasında golü yedik." diye konuştu.

Şengül, 16 yeni transfer yaptıklarını, sürecin kolay olmadığını belirterek, "Birlikte oynadıkça daha iyi olacağız. Bu takımla hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunun için katetmemiz gereken yol var. Oynadıkça daha güzel şeyler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.


- Menemenspor cephesi


Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu ise son saniye golüyle 1 puan aldıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"İyi futbolumuzu yansıtıp puan veya puanlar almak istiyorduk. Maça iyi hazırlanmıştık. Bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Son saniyede de olsa golü bulduk. İyi yoldayız. Son dakikaya kadar savaşıyoruz. Geçen seneki tempomuzu yakalamaya çalışıyoruz. Yakalarsak iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

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