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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: - "Önemli olan kazanmaktı ve bunu haftaya devam ettireceğiz" - Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz: - "Yeni bir takım olmanın sancılarını çekiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:02:40 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, zor bir rakibe karşı kazandıklarını söyledi.

Çıkırıkçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, alınan galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik etti.

Maçın zor geçtiğini belirten Çıkırıkçı, "Altay bu sene yaptığı transferlerle oldukça iyi bir ekip oldu. Oyuncularımı gönülden kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Önemli olan kazanmaktı ve bunu haftaya devam ettireceğiz." diye konuştu.

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ise "Buraya çok iyi çalışarak geldik. Kazanmak için gelmiştik. Müsabakaya istediğimiz gibi başladık ve enteresan goller kaçırdık. Kendi hatamızdan 2 gol yedik. Yeni bir takım olmanın sancılarını çekiyoruz. 'Birkaç haftaya hazır olacağız.' demiştik ama bu maçtan da mağlubiyet beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.


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