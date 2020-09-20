  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: - "Maçın genelinde daha fazla pozisyona giren taraf bizdik. İsteğimiz ve arzumuz mükemmeldi" - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: - "Kasımpaşa galibiyeti hak etti"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 18:51:14 -
Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altıparmak, üstün oynadıkları karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Maça istedikleri gibi başladıklarını vurgulayan Mehmet Altıparmak, "Süper Lig'de ilk galibiyet. Çok önemliydi. Maçın genelinde daha fazla pozisyona giren taraf bizdik. İsteğimiz ve arzumuz mükemmeldi. Sahada oyunun temposunu ayarlayan bir takım vardı. İlk 15-20 dakikada mükemmele yakın oynadık. İlk yarıda son çeyrekte rakip takım pozisyonlara girdi. İkinci yarıda ise Çaykur Rizespor'un nasıl oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz her şeyi yaptık. Pozisyonların sadece birini değerlendirdik. Daha fazla ürettik. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise müsabakada istediklerini yapamadıklarını aktardı.

Karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getiren Tomas, "İlk golü yedikten sonra toparlandık. Topa sahip olduk ve birkaç pozisyona girdik. Tunay Torun'un direkten dönen bir şutu var. İkinci yarıda da birkaç pozisyon ürettik ama atamadık. Kasımpaşa'nın ikinci golünden sonra ise oyundan düştük. Toparlanacağız. Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor maçından 3 puan alacağız. Kasımpaşa galibiyeti hak etti. Onları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti
Medya

Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 3. Tanıtım videosu olan fragmanı yine nefes kesti.

'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Libya'dan duyuru: Kaldırdık
Dünya

Libya'dan duyuru: Kaldırdık

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede milislerin işgalinde olmayan petrol sahaları ve limanlarından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildird..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı