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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer: "Üzgünüz, keşke galip gelseydik" - Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı: "Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Buna sevinemiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:33:33 -
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında sahasında Adanaspor'la 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, "Üzgünüz, keşke galip gelseydik." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Adanaspor maçını kazanmak için hafta boyunca çok çalıştıklarını bildirdi.

Geçen haftaki Ankaraspor maçı ile Adanaspor karşılaşmasında az pozisyon verdiklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Çok gol kaçırdık. Oyuncularım ellerinden geldiğince mücadele ettiler. Onlarla gurur duyuyorum. Futbol netice oyunu. Onlar gelmeyince çatlak sesler geliyor. İki haftadır iyi mücadele ediyoruz ama gol atamıyoruz. Oyuncularımız son vuruşu yapamıyor. Üzgünüz, keşke galip gelseydik. Oyuncularım bu şartlarda iyi mücadale ediyor. Taraftarımız olsaydı daha farklı bir sonuç çıkardı. Onlara galibiyet veremediğimiz için üzgünüz."


- Recep Yazıcı: "Gol yollarında başarılı olamadık"


Adanaspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, Eskişehir'e galibiyet için geldiklerini söyledi.

Bütün oyun planını kazanmak için kurduklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Buna sevinemiyoruz. Oyunun ilk yarısında iki net pozisyonumuz var. Oyunda gol arayan, topu tutan ve galibiyeti arayan bizdik. Rakibimiz buna iyi direndi. Kalabalık defans yapıp, kontratakla gol aradılar. İkinci yarıda hamlelerle gol yollarında etkili olmaya çalıştık. Gol yollarında başarılı olamadık. Bir puanla ayrılıyoruz. İki taraf da centilmence mücadele etti."

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