KOPENHAG (AA) - Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakipleri Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e basın toplantısında kısa mesaj gönderdi.

Medipol Başakşehir'i, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında eleyen Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, vatandaşı Solskjaer'in kendisine maçtan önce "Köln'de görüşürüz" yazdığı kısa mesajı gönderdiğini aktardı. Solbakken, kendisinin ise Solskjaer'e "yüzde 100 emin değilim" diye cevap yazdığını söyledi.

Maçtan sonra ise Solskjaer'in kendisine "görüşürüz, bu da geçer" yazdığını kaydeden Solbakken, basın toplantısında cevap olarak "iyi şanslar" yazdığı kısa mesajı Solskjaer'e gönderdi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren Solbakken, "Mükemmel bir maç oynadık. Gollerin haricinde de birçok pozisyon bulduk." dedi.

Birisi penaltıdan olmak üzere karşılaşmada iki gol atan Jonas Wind'e de övgüler yağdıran Solbakken, "Biraz geride oynamasına rağmen Wind bugün sahanın en iyisiydi." diye konuştu.

Wind ise katıldığı basın toplantısında, "Performansım bugün iyiydi. Yan gelip yatmadım çok ve ağır çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında, 10 Ağustos Pazartesi günü Almanya'nın Köln kentinde İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.