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Spor

Maçın ardından

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Takımım deplasmanda ne yapılması gerekiyorsa yaptı ve güzel bir galibiyet aldık"

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:51:29 -
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Fenerbahçe maçını final gibi gördüklerini ifade etti.

Mağlup olmaları durumunda fikstürde üst sıralardan kopacak duruma geleceklerini hatırlatan Çalımbay, "Buradan 3 puanla dönmek tüm amacımızdı. Oynadığımız oyun ve çıkardığımız kadro da galibiyeti düşünen bir takımdı. Pozisyonlar yakaladık. Takımım deplasmanda ne yapılması gerekiyorsa yaptı ve güzel bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Sezon başında herkes tarafından düşme adayı olarak gösterildiklerini hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kalan 2 maç bizim için çok önemli. Sezon başından beri mütevazı bir kadroyla buralara kadar geldik. Kimse bizim transferlerimizi tanımaz, bilmezdi. Bonservis bile ödemeden güzel bir kadro yaptık. Şu ana kadar 3. olarak devam ettik. O yüzden takımımla gurur duyuyorum. Sakat ve cezalılar yüzünden bazı maçlarımızı kazanamadık. Onlar da olmasa belki daha iyi yerlerde olacaktık. Bu maç bizi tekrar iyi bir pozisyona getirdi. Trabzonspor'un madur olmasını istemeyiz ama UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak bu çok büyük bir başarıdır."

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