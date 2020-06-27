ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor'u yenen Adana Demirspor'da teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da kazanacağız Allah izin verirse. Çeyrek asırlık özlemi dindirmek istiyoruz." dedi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, her maça final niteliğinde baktıklarını söyledi.

Son 6 maça çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor maçı kolay geçmedi. Bugünde sadece Giresunspor maçına odaklandık. Giresunspor saygıyı hak eden bir takım. Play-Off potasına tutunmaya çalışıyor. Onları göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Bu etabı da geçtik. Bundan sonra sadece takım olarak değil, şehir olarak odaklanacağımız sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını da kazanacağız Allah izin verirse. Çeyrek asırlık özlemi dindirmek istiyoruz. Çarşamba günü bütün şehir olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını hissedeceğiz ve kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Galibiyet güzel, 2 maçtır kazanıyoruz.





- "İlk 6 hedefimizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da Adana Demirspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Akdeniz ekibinin sahada kendilerinden daha iyi bir takım görüntüsü verdiğini ifade eden Kutlu, "Maçın başından sonuna kadar takım olarak bir türlü oyuna girmedik, sıkıntılar yaşadık. Bunda 3 günde bir maç oynamanın sıkıntısı da var. 8 gün içinde 3 maç oynadık. En azından bugünkü maçta bize bir gün daha dinlenme süresi verilebilirdi. Pazar günü oynayabilseydik takımımız bir gün daha fazla dinlenme şansı olurdu. Salı günü yine bir maçımız var. 2 haftada 4 maç oynamış olacağız. Bu çok zor bir periyot. Bursaspor maçından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. İlk 6 hedefimizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.