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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bizim için Gençlerbirliği maçı, final maçıydı, kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda bir galibiyetimiz yoktu" - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "İyi oynamamıza, iyi pas trafiğini yakalamamıza, çok da pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:41:57 -
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında final niteliğinde bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ve geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.

Güzel galibiyetler aldıklarını ve bunu devam ettirmeleri gerektiğini dile getiren Çalımbay, "Şimdi önümüzdeki hafta Beşiktaş maçımız var. Futbolcu arkadaşlarımıza söyledik, bu maç üç ihtimalli bir maç." diye konuştu.

Çalımbay, Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak moral bulduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim için Gençlerbirliği maçı, final maçıydı, kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. Bu yıl kendi sahamızda bir galibiyetimiz yoktu. Onun için bu maç bizim açımızdan final gibi bir maçtı. Geçen haftaya göre biraz durgun olabiliriz çünkü 2 gün önce bir maç oynadık. Golü attıktan sonra maçta zaman zaman iyi oynadık. Özellikle ikinci yarı çok güzel pozisyonlar yakaladık, güzel şeyler yaptık. Yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Oluyor tabii, yorgunluk oluyor, konsantre bozukluğu olabiliyor ama takımımdan çok memnunum. Üç maçtır takımımdan çok memnunum. İnşallah bunun arkasını getirmemiz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda biraz daha bu oyunun üstüne çıkabilirsek daha güzel şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl istikrarlı bir Sivasspor varsa, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek."


- Mustafa Kaplan: "İyi oynamamıza rağmen mağlup olduk"


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maçı kaybedecek bir oyun oynamadıklarını belirten Kaplan, üreten, gol kaçıran ve özellikle ilk yarının sonuna kadar pozisyon vermeden bir maç geçirdiklerini belirtti.

Kaplan, sonuçta 3-1 mağlup olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı tabii üzgünüz. Devreye tam 0-0 girerken bize yakışmayacak şekilde yediğimiz bir gol, ikinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecbur değişikliğe gitmemize sebep oldu. Sonrasında ikinci yarının başlarında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var ama bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Ama biz bugün iyi oynamamıza, iyi pas trafiğini yakalamamıza, çok da pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde Kayserispor ile final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum."

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