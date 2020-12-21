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Spor Maçın ardından
Spor

Maçın ardından

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "İyi bir futbol. Bu futbolu tekrarlamak amacımız" - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Biz o pozisyonlarda bir şey göremedik. Biz adalet istiyoruz. Bu kadar basit olmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:44:54 -
Maçın ardından

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta iyi futbolla üç puana ulaştıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun büyük bölümünde futbolcularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Ligde bundan sonra da pozitif oyun için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Yanal, "İstediği oyunu oynayıp sonuca giden bir takım. Oyuncularımın bugün sahadaki isteğini çok beğendim. İyi bir futbol. Bu futbolu tekrarlamak amacımız." dedi.

Yanal, ikinci yarı Kayserisporlu futbolcuların etkili performans gösterdiği dakikalarda oyunun kontrolünün rakibe geçmesini eleştirebileceği tek nokta olarak nitelendirdi.

Tecrübeli teknik adam, üç puan kazanan futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutladı.


- Aybaba: "Futbol doğru oynansın, herkes hak ettiğini alsın"


Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalya deplasmanında ilk yarıdaki mücadelelerini "çok kötü" olarak değerlendirdi.

Takımındaki kazanma arzusunun üst düzeyde olduğunu anlatan Aybaba, ancak bunun için doğru yaptıklarından uzaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi.

Aybaba, Antalyaspor'a yenilmelerindeki en büyük etkenin pozisyon hataları olduğunu ifade etti.

Üç maçtır hakem hatalarıyla karşılaştıklarını savunan ve Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısındaki pozisyonlara iyi bakılması gerektiğini aktaran Aybaba, şunları kaydetti:

"Biz o pozisyonlarda bir şey göremedik. Biz adalet istiyoruz. Futbol doğru oynansın, herkes hak ettiğini alsın istiyoruz. Bu nedenle bunları iyi irdeleyip, doğru bakıp, hakem arkadaşları da doğru yönlendirmek lazım. Çok emek var arkadaşlar. Pandemi süresince testler, uçaklar, gidiyoruz, geliyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Karşı takımlar da aynı emeği veriyor. Büyük mücadele veriyoruz. Bu kadar basit olmamalı."

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