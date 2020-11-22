ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 10. haftasında Akhisarspor'u 6-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, rakibe hiç pozisyon vermeden 6 gollü farklı bir galibiyet aldıklarını, bunun için futbolcularını kutladığını söyledi.

Hamdi Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir futbol oynayıp sahadan galip ayrılmak ve yukarıdaki puanlamada aşağıya inmemek üzere böyle maçların hele bilhassa iç sahada mutlaka kazanılması gerektiğini söylemiştim." dedi.

Milli maç arasında futbolcularının eksik olan yanlarını çalışarak giderdiklerini ifade eden Yılmaz, "90 dakika boyunca rakibe hiç pozisyon vermeden maçı tamamladık, 6 gollü bir galibiyet aldık. Bunun için futbolcularımı kutluyorum. Biz de bu istikrarın devam etmesi yukardaki puan durumunun aşağıya inmemesi gayreti içerisindeyiz. Ligi de inşallah en üst seviyede bitirme gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Savunma oyuncusu Samet Akaydin'in bir pozisyonda sakatlanması ve oyundan çıkmasına ilişkin de Yılmaz, "Samet orada topu almak üzereyken rakibin çekmesiyle beraber kafası yere geldi. Sentetik saha, sert de onun için herhangi bir şeye meydan vermemek için değiştirdik. Ama şimdi gayet iyi herhangi bir problemi yok." bilgisini verdi.

Ziraat Türkiye Kupası maçına yönelik de Yılmaz, "Tabii kupada herhangi bir kayıp istemiyoruz, gidebildiğimiz yere kadar da kupada devam edeceğiz. Yani oynayacağımız Kocaelispor iyi bir iş başardı, bu tura geldi güçlü de bir takım, yeni lige çıktı o gayretin içerisindeler. Biz de kupada devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Ercan Kahyaoğlu: "Motivasyonumuz çok düşük seviyedeydi"





Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu da maçın hiç istemedikleri bir skorla sonuçlandığını belirterek, "Bu anlamda üzgünüz. Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var, onları gidermeye çalışıyoruz. Motivasyonumuz çok düşük seviyedeydi." şeklinde konuştu.

Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğunu, saha avantajını iyi kullandığını dile getiren Kahyaoğlu, "Saha zemininden dolayı özel bir saha, arzuları başlangıçtan sonuna kadar üst düzeydeydi, sonuç bu şekilde meydana geldi. Bu maçı geçtik artık kendi sıkıntılarımızı aşmaya çalışıyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız." açıklamasında bulundu.







